L'OM se débarrasse enfin de Nemanja Radonjic

La suite après cette publicité

Un de moins. On le sait, Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille avaient un peu de mal à se séparer des indésirables ces dernières semaines. Mais tout commence enfin à s'accélérer, alors que Dario Benedetto a par exemple pris la direction d'Elche en Liga. D'autres devaient suivre, et c'est fait, puisque Nemanja Radonjic évoluera cette saison du côté de Benfica.

C'est le club de la capitale portugaise qui a annoncé la nouvelle dans la nuit. « Sport Lisboa e Benfica informe qu’il a trouvé un accord avec Marseille pour l'arrivée, en prêt, du joueur Nemanja Radonjic, qui a signé un contrat avec notre club valable jusqu’en juin 2022. La présentation sera faite prochainement », indiquent ainsi les Lisboètes dans un communiqué officiel.

Une option d'achat assez basse

Le club lusitanien ne le précise pas dans son communiqué, mais divers médias avaient expliqué qu'il existe bien une option d'achat dans le deal, qui deviendra presque obligatoire en fonction de divers critères facilement atteignables. Le montant de cette option tournerai entre les 7 et les 10 millions d'euros. De quoi s'assurer déjà une petite entrée d'argent pour l'année prochaine.

Arrivé en terres phocéennes en toute fin de mercato estival 2018 pour presque 15 millions d'euros, l'ailier n'a jamais convaincu du côté de Vélodrome et est l'un des flops les plus retentissants de ces dernières années si on parle de marché des transferts de l'OM. L'hiver dernier, il a été prêté au Hertha Berlin, où il a eu un peu plus de réussite, mais les Allemands n'ont pas pu lever son option d'achat. A lui de jouer du côté de Benfica...