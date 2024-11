La mise au point cash de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé, Manchester United vise un crack portugais à 40M€

Mbappé bientôt plus capitaine ?

La question du capitanat chez les Bleus se pose comme le relaye l’Équipe. Le journal fait un bilan de l’année 2024 de l’équipe de France et fait le constat suivant : le leadership est en mouvement. Plusieurs cadres du vestiaire, à l’instar de Mike Maignan ou de Jules Koundé, se sont affirmés. Avec l’absence de Mbappé depuis deux rassemblements, la question du brassard va revenir sur la table en 2025 lors de la prochaine trêve de mars. Et la possibilité de voir Kylian Mbappé perdre son capitanat existe. Toujours selon l’Équipe, Didier Deschamps se questionne sur la possibilité de lui retirer ou non le brassard. Mais d’abord, il souhaite appeler directement Mbappé pour en discuter avec lui afin de savoir si la charge du brassard est devenu trop lourde à supporter pour lui ou non. Deschamps craint qu’être capitaine affecte son plaisir d’être en Bleu. La tendance pour l’instant est à ce que Mbappé reste capitaine s’il le souhaite, DD lui donne la priorité sur le choix et s’adaptera.

Manchester United veut Geovany Quenda

Avec l’arrivée de Ruben Amorim, qui va diriger son premier entraînement, une nouvelle ère s’ouvre au club. Son arrivée s’accompagne de décisions fortes sur le mercato à venir. En plus d’un dégraissage, le technicien portugais souhaite du renfort. Et son souhait le plus cher est de faire venir Geovany Quenda selon le Daily Star. Amorim l’apprécie beaucoup, c’est lui qui l’a lancé au Sporting et qui a fait de lui un international portugais lors de ce dernier rassemblement. Le jeune ailier polyvalent a comme agent Jorge Mendes, qui entretient des bonnes relations avec Manchester United, facilitant ainsi son futur transfert. Amorim a fait de Quenda sa priorité n°1 sur le mercato. Il faudra faire face cependant à la concurrence de Newcastle dans le dossier selon O Jogo. Les Red Devils ont proposé une offre avoisinant les 40 M€ pour le jeune espoir lusitanien.

Bonne nouvelles pour le Real Madrid

Au Real Madrid, enfin des bonnes nouvelles avec le retour accéléré de Rodrygo d’après Marca. Le Brésilien récupère plus vite que prévu, il travaille déjà avec le ballon et a de bonnes sensations. Il lui reste neuf jours pour être disponible pour le choc face à Liverpool. Même chose pour Lucas Vázquez et Thibaut Courtois, qui se sont entraînés normalement. L’infirmerie va se vider, et le Real va pouvoir souffler. Et en plus, la Maison Blanche va pouvoir compter sur un Jude Bellingham qui a retrouvé le sourire. En difficulté depuis le début de saison, l’Anglais a retrouvé de la confiance avec sa sélection en sortant deux jolies performances. Peut-être le tournant pour qu’il lance enfin sa saison en club comme le souhaite Marca.