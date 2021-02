Droits TV : la LFP sort du silence !

C'était un jour charnière pour l'avenir du football français. Aujourd'hui, la LFP étudiait les différents dossiers arrivés sur son bureau suite à l'appel d'offres des 6 lots mis sur le marché, correspondant à ceux abandonnés par Mediapro. Au cours de la journée, on a notamment appris le boycott de la part de Canal ou de beIN Sports, alors que RMC Sport n'est pas entré dans la course.

Et les pires prévisions se sont confirmées puisque la Ligue vient de confirmer, via un communiqué, que seuls trois groupes sont venus aux nouvelles. Amazon, qu'on ne présente plus, le groupe média Discovery ainsi que DAZN, un acteur du foot présent dans de nombreux pays européens déjà. Seulement, les offres qui sont arrivées sur le bureau des équipes de Vincent Labrune ne sont pas satisfaisante.

Le communiqué de la LFP :

« Réuni ce 1er février 2021, le comité de pilotage de la LFP en charge des deux consultations relatives aux droits d'exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT a reçu des offres de trois groupes internationaux majeurs : Amazon, Discovery et DAZN.

Les prix de réserve n'ayant pas été atteints, les consultations sont déclarées infructueuses. La LFP se laisse désormais 48 heures pour définir les prochaines étapes de la commercialisation de ses droits ».

Plus d'informations à venir.