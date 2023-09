Un arbitre norvégien condamné à quatre mois de prison

Voilà une drôle d’histoire qui nous parvient de Norvège. Svein Oddvar Moen, arbitre reconnu dans le pays scandinave, a été au coeur d’un scandale judiciaire ces derniers mois. La raison ? L’homme de 44 ans aurait omis de déclarer près d’un million d’euros obtenus entre 2014 et 2020. Pour rappel, alors qu’il compte 26 matches de Ligue des Champions à son actif, Moen avait également officié lors de rencontres en Egypte et en Arabie saoudite durant cette période, récoltant un sacré pactole pour l’occasion.

Ce mardi, le verdict est tombé. Moen a été condamné à quatre mois de prison et 87 000 euros d’amende. Alors qu’il a reconnu avoir agi par négligence, il n’a pas souhaité faire appel et cette peine a été plus clémente en raison des aveux sans réserve de Svein Oddvar Moen. Dans ces cas de fraude fiscale grave, le coupable écope généralement de six voire sept mois de prison.