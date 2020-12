OL : Houssem Aouar déclare sa flamme à Juninho

Houssem Aouar a fait parler de lui ces derniers jours. Au coeur d'une petite polémique pour avoir refusé de s'entraîner avec les joueurs non utilisés à Angers, le milieu de terrain a rétabli ses vérités sur les ondes de RMC Sport. L'occasion aussi d'évoquer sa relation avec son directeur sportif Juninho, qui a notamment pris la décision de l'écarter pour la réception de Reims dimanche.

«Je l'ai bien vécu. Il n'y a pas à faire d'histoire. Ca a été une décision du directeur sportif, il faut passer à autre chose et ne pas mettre de grain de sable dans la machine qui tourne bien. Franchement, j’ai bien vécu cette affaire parce qu’il n’y a rien. Il faut passer à autre chose, on tourne bien en ce moment, donc il faut regarder de l’avant et arrêter de parler de ça. Moi, je ne suis rien à côté du groupe (...) Notre relation est très bonne. C'est une légende du club. Il y a toujours à apprendre de ce genre de personne. Il connaît la maison par coeur, il sait quoi faire. J'aimerais apprendre encore plus de lui, j'aimerais bien qu'il me donne plus de conseils à l'avenir (...) Je suis content de travailler avec lui. On est tous contents au club qu'il soit là. » Des mots qui feront plaisir au Brésilien.