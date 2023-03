Real Madrid : le malaise Aurélien Tchouaméni

La suite après cette publicité

Mais que se passe-t-il avec Aurélien Tchouaméni ? C’est la question que doivent se poser bon nombre de supporters madrilènes… Certes, le Français n’a pas non plus disparu des radars, dans le sens où il a tout de même connu quelques titularisations ces dernières semaines, et qu’il entre pratiquement toujours en jeu lorsqu’il est remplaçant. Seulement, c’est peu pour un joueur qui était appelé à prendre la relève de Casemiro, parti tenter sa chance en Premier League.

Dimanche encore, lors du Clasico, il a dû se contenter d’une entrée en jeu lors du dernier quart d’heure. C’est une constante dans les gros matchs : Carlo Ancelotti n’a pas confiance en lui. Il n’a ainsi démarré aucun des trois duels face au FC Barcelone joués en 2023 (même s’il était blessé pour le premier, la finale de Supercoupe), tout comme il a été remplaçant lors du match retour face à Liverpool (il était blessé à l’aller). Il a aussi démarré le dernier derby madrilène sur le banc. Lorsqu’il y a des enjeux majeurs, Carlo Ancelotti préfère miser sur ses valeurs sûres, et Camavinga est même devant lui dans la hiérarchie dans l’entrejeu.

Camavinga est devant

Si les deux Français n’étaient a priori pas concurrents, Camavinga jouant dans un registre un peu plus avancé et offensif de base, Ancelotti semble les voir tous les deux comme premier milieu devant la défense. « Je pense qu’à eux deux, ils ont très bien remplacé une légende, Casemiro, un joueur qui, à ce poste, a été pendant des années le meilleur du monde. Mais je pense qu’avec ces deux joueurs, le Real Madrid peut être confiant quant à son avenir à ce poste pour remplacer un joueur qui était une légende et fantastique à ce poste », confiait-il récemment, confirmant que les deux joueurs vont se battre pour une place.

Il faut dire que quand il joue, l’ancien Monégasque, sans être mauvais pour autant, n’est pas toujours à son avantage. En Espagne, cette situation fait un peu parler, forcément. Tchouaméni reste considéré comme un énorme atout en vue de l’avenir, mais beaucoup s’attendaient à le voir occuper un rôle majeur dès maintenant, surtout après le prix colossal de son transfert, dépassant les 80 millions d’euros. Décidémment, si on met de côté Camavinga qui croule sous les éloges, c’est dur pour les Français de Madrid en ce moment !