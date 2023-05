Serie A : déjà reléguée, la Sampdoria tient en échec Sassuolo

Pour le match d’ouverture de la 37e et avant-dernière journée de Serie A, la Sampdoria, déjà condamnée à la relégation dans l’antichambre du football italien, recevait Sassuolo, qui n’avait plus grand chose à jouer en championnat. Les deux formations se quittaient sur un score de parité (2-2).

Manolo Gabbiadini débloquait la marque pour les locaux dès la 8e minute de jeu, avant que Domenico Berardi et Matheus Henrique ne renversent la vapeur quelques instants plus tard (9e, 11e). Martin Erlic trompait son propre gardien et offrait un point du nul symbolique aux Génois (78e). En fin de rencontre, moment d’émotion au Luigi-Ferraris puisque le quarantenaire Fabio Quagliarella, sorti du terrain en pleurs, disputait certainement son dernier match avec les Blucerchiati et peut-être l’ultime de sa carrière…

