OM : c'est fait pour Jordan Veretout !

« Il y a une question dans la vie. Il est condamné ? A-t-il fait quelque chose de mal ? C'est une supposition, je peux faire des suppositions sur d'autres choses. Après il y a d'autres questions. Regarder dans les yeux, avoir de l'éthique, des valeurs. Il faut faire les choses bien droites. Une rumeur, c'est un réflexe de la vie actuelle. Quelqu'un met quelque chose et tout le monde doit se servir. Juger quelqu'un, c'est moralement acceptable ? Il faut une réflexion. Il faut respecter les personnes ». Tels étaient les propos de Pablo Longoria mercredi, en conférence de presse, lorsqu'il était interrogé sur cette polémique mêlant Jordan Veretout et sa belle famille.

Il faut dire que lundi soir, nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato que ça brûlait pour l'arrivée du joueur de l'AS Roma à Marseille, ce qui avait déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux auprès de la communauté marseillaise. Indésirable aux yeux de José Mourinho, le milieu de terrain formé à Nantes était au coeur de discussions déjà bien avancées entre les deux formations. Et selon nos informations, c'est même acté désormais : Veretout sera joueur de l'OM cette saison.

Un prêt qui a de grandes chances de se transformer en achat définitif

Nous sommes en mesure de vous confirmer qu'une réunion aura lieu cet après-midi pour finaliser les derniers détails du dossier. Il s'agit bien d'un prêt d'une saison, et l'Olympique de Marseille prendra en charge l'intégralité du salaire du joueur de 29 ans, qui a disputé 36 rencontres de Serie A la saison dernière, et qui était déjà suivi par l'OM depuis un petit moment déjà.

Une option d'achat a également été ajoutée dans le deal, et elle sera similaire à celle d'Under et Pau Lopez, deux autres joueurs arrivés de la Louve ces derniers temps. Une fois qu'il aura disputé 15 rencontres sous la tunique phocéenne, Veretout deviendra ainsi automatiquement joueur de l'OM. Un joli renfort pour Igor Tudor et pour l'écurie du sud de la France, qui n'avait pas encore vu de nouveaux milieux de terrain arriver cet été suite aux départs de Bouba Kamara (Aston Villa) et d'Amine Harit (fin de prêt), alors que Mattéo Guendouzi était déjà présent dans l'effectif l'an dernier.