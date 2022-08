Ça brûle pour Jordan Veretout à l'OM

La suite après cette publicité

L'été 2022 sera-t-il marqué par le retour d'un international français en Ligue 1, qui plus est dans un club d'envergure ? Il est encore un peu tôt pour l'affirmer avec certitude, mais la piste Jordan Veretout à l'Olympique de Marseille n'a peut-être jamais été aussi proche d'aboutir. Selon nos informations, le milieu de 29 ans, dont le contrat avec l'AS Rome court jusqu'en juin 2024, se rapproche un peu plus de l'Orange Vélodrome au fil des minutes.

Peu d'informations ont filtré sur les détails de cette opération, mais on semble se diriger vers un prêt de l'homme aux 5 capes avec les Bleus. Les deux écuries discutent et les négociations avancent bien. Les bonnes relations entretenues entre Pablo Longoria, le président olympien, et la direction de la Louve depuis plusieurs mois font notamment que les pourparlers progressent dans le bon sens, même si rien n'est encore bouclé.

Veretout entre Milan et Marseille

En manque de temps de jeu dans la capitale italienne sous les ordres de José Mourinho, le joueur formé au FC Nantes entend bien prendre les choses en main afin d'obtenir un temps de jeu plus conséquent dans les prochains mois, quitte à changer d'air cet été. D'autant plus que Jordan Veretout garde bien précieusement dans un coin de la tête l'objectif de disputer la Coupe du monde 2022 avec la France.

Passé par Aston Villa puis l'AS Saint-Étienne avant de débarquer en Serie A à la Fiorentina en 2017, le natif d'Ancenis avait été recruté par la Roma en janvier 2020 en échange d'un chèque de 17,5 M€. S'étant forgé une solide réputation de l'autre côté des Alpes, Jordan Veretout est aussi ardemment courtisé par l'AC Milan, le champion d'Italie en titre. L'OM sait à quoi s'en tenir.