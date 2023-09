PSG (F) : Didier Ollé-Nicolle porte plainte à son tour contre Kadidiatou Diani

Les affaires ne s’arrêtent jamais à la section féminine du PSG. Outre l’affaire Kheira Hamraoui, une autre histoire était sortie quelques mois plus tôt. Celle-ci a coûté son poste à Didier Ollé-Nicolle, lequel est visé depuis hier par une plainte de Kadidiatou Diani, aujourd’hui à l’OL, pour "agression sexuelle". La procureure de la République de Versailles, Maryvonne Caillibotte, a même confirmé cette information. Ça ne s’arrête pas là car l’ancien entraîneur du PSG a contre-attaqué. Cette fois, c’est lui qui porte plainte contre l’attaquante de l’équipe de France pour "dénonciation calomnieuse". «Il rappelle qu’à la suite d’accusations connexes relayées au mois de mai 2022, il a déjà été entendu par la justice sous le régime de l’audition libre et qu’aucune charge n’a été retenue contre lui», explique un communiqué envoyé par ses avocats à RMC, rappelant au passage un communiqué du PSG datant du 31 juillet 2022 où il n’est mentionné «aucune faute ni aucun manquement retenu à son encontre.»

D’après Ollé-Nicolle, l’enquête montre plutôt le rôle trouble joué par le compagnon de Kadidiatou Diani. Selon lui, cette plainte de la joueuse est un contre-feu alors que son compagnon est mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Enfin, il «déplore que cette plainte soit utilisée comme un outil de règlement de compte et dénonce la tentative d’instrumentalisation de la justice dont il est une nouvelle fois victime, et espère que son honneur soit restauré à hauteur de l’atteinte considérable qui lui a été portée depuis plusieurs mois.» Diani s’est plainte d’une main aux fesses à la mi-temps d’une rencontre face à Toulouse de la part de son entraîneur, et d’un autre épisode similaire survenu avec plusieurs joueuses «à l’aide d’une batte de base-ball miniature.» Après l’ouverture d’une première information judiciaire par la police judiciaire de Versailles dans laquelle il avait été auditionné, Ollé-Nicolle avait été blanchi par le PSG mais on lui avait reproché un «comportement inapproprié».