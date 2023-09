PSG (F) : Kadidiatou Diani a déposé plainte pour agression sexuelle contre son ancien entraîneur

Une affaire en plus qui émane du Paris Saint-Germain. Alors que la saga autour de Kheira Hamraoui semblait éloignée, elle qui avait été agressée à coup de barre de fer à l’époque et qui a rejoint le Mexique cet été, l’équipe féminine du PSG pensait en avoir terminé avec les histoires extra-sportives. Mais non. En effet, Le Parisien révèle que la joueuse Kadidiatou Diani a déposé plainte pour agression sexuelle contre son ancien entraîneur à Paris. Et ce en juin dernier par le parquet de Versailles. Celle-ci vise Didier Ollé-Nicole (63 ans), lui qui était à la tête du club parisien lors de la fameuse saison 2021-2022. Des informations confirmées par la procureure de la République de Versailles, Maryvonne Caillibotte.

Les faits se seraient déroulés en août 2021, lors d’un stage aux États-Unis. Alors que les joueuses avaient assisté à un match de base-ball, Didier Ollé-Nicole aurait touché les fesses de plusieurs d’entre-elles, dont Diani, à l’aide d’une batte. Le premier écart de conduite de l’entraîneur français. Le deuxième se serait déroulé à la mi-temps d’une rencontre amicale organisée - toujours en août - à Toulouse. Une nouvelle fois, l’homme de 63 ans aurait touché les fesses de l’attaquante. Des gestes déplacés qui seraient plus nombreux que prévus et que souhaite punir Kadidiatou Diani, visiblement très impactée par ces évènements. «Comme bon nombre de victimes d’abus à caractère sexuel, la première option est le silence. Il fallait donc encourager la libération de la parole et donner le temps nécessaire à ma cliente pour porter sa voix devant la justice», témoigne l’avocate de la joueuse Me Sandrine Pégand au Parisien. À suivre.