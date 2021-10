CF63-OM : la réaction à chaud de Leonardo Balerdi

Ce dimanche, en clôture de la 12ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a fait le nécessaire pour ramener les trois points du stade Gabriel-Montpied du Clermont Foot 63 (1-0). Jorge Sampaoli peut remercier Cengiz Ünder, auteur de l'unique but de la rencontre, pour cette victoire permettant aux Phocéens de monter sur le podium de L1. Interrogé juste après le coup de sifflet final, Leonardo Balerdi, titulaire dans la défense marseillaise, s'est montré satisfait de ce succès.

« Ce sont trois points importants pour l'OM. C'est très important d'avoir gagné ce soir et de grimper au classement », a dans un premier temps lancé le défenseur central argentin passé par le Borussia Dortmund au micro de Prime Video, avant de poursuivre. « Évidemment qu'on peut viser plus haut. On espère toujours aller plus haut au classement, surtout après cette belle semaine (match nul contre le PSG dimanche puis contre l'OGC Nice mercredi, NDLR). » Les Marseillais s'en contenteront.