Ligue 1 : l'OM assure l'essentiel à Clermont et monte sur le podium

Pour clôturer cette douzième journée de Ligue 1, le Clermont Foot 63 et l'Olympique de Marseille se défiaient ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Gabriel Montpied. Quinzièmes avec 13 unités au compteur, les Clermontois devaient se reprendre, eux qui n'avaient connu la victoire qu'à une seule reprise sur les neuf derniers matches. En face, les Phocéens, quatrièmes avec 19 points, avaient l'occasion de prendre la troisième place au RC Lens en cas de succès dans le Puy-de-Dôme. Côté clermontois, Pascal Gastien alignait un 4-2-3-1 avec l'ancien Marseillais Khaoui en numéro 10 et surtout le buteur Bayo sur le banc. Jorge Sampaoli débutait lui avec un 3-2-4-1 et Dieng en pointe notamment, puisque Milik ou encore Payet étaient remplaçants au coup d'envoi. Après un début de match pas très animé, les visiteurs du soir se procuraient la première opportunité. Au milieu de plusieurs adversaires, Guendouzi réussissait à trouver Dieng d'une talonnade. Le Sénégalais enchaînait avec une frappe à bout portant mais Desmas sauvait les siens (15e). La timide réponse d'Allevinah pour le CF63 ne donnait rien (22e). Le ballon, globalement, passait rapidement d'un camp à l'autre, mais les occasions n'étaient pas nombreuses. Et la deuxième était la bonne pour l'OM.

Après une récupération de Dieng dans les pieds d'Iglesias, Guendouzi servait Ünder sur la droite qui fixait son vis-à-vis avant de frapper du gauche. Sa tentative enroulée, bien placée, surprenait Desmas qui devait s'incliner (25e, 0-1). Avec cet avantage, les Phocéens n'arrivaient pas à doubler la mise avant la pause, tandis que les Clermontois ne réagissaient pas vraiment non plus. Au retour des vestiaires, De La Fuente avait l'opportunité de donner deux buts d'avance à l'OM mais son tir dévié terminait dans les gants de Desmas (46e). Mais la suite était un peu plus difficile pour le club olympien. Après un sauvetage de Balerdi sur une tentative de Khaoui (50e), les Phocéens se faisaient peur en prenant des risques devant leur surface comme Saliba (54e). Avec une pression constante, les Clermontois inquiétaient de plus en plus les Marseillais, notamment avec le tir d'Allevinah (65e) avant une autre tentative de ce dernier sortie par Pau Lopez (67e). Après avoir traversé la tempête, les Phocéens se reprenaient légèrement mais Demas était vigilant devant Ünder avant de voir sa barre transversale sortir la tête de Milik (73e). Derrière, Bayo par deux fois (75e, 83e) manquait l'occasion d'égaliser. Balerdi, lui, offrait une énorme frayeur aux siens avec une main involontaire dans la surface non sanctionnée (90e+3). L'OM s'imposait sur la plus petite des marges pour passer sur le podium. Clermont restait quinzième.

