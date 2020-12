Luis Fernandez confie avoir voulu recruter des galactiques pour son PSG

Depuis quelques années maintenant, on est habitué à voir le Paris St-Germain recruter de gros noms, ce qui a été permis par l'apport financier de QSI. Des joueurs renommés comme Kylian Mbappé ou Neymar ont ainsi débarqué. Mais ce genre de recrutement aurait pu arriver bien plus tôt si la direction parisienne avait décidé de suivre les pistes de Luis Fernandez.

Dans Le Parisien, l'ancien coach entre 1994 et 1996 a assuré avoir voulu recruter des joueurs ensuite devenus des stars : « j’aurais pu recruter David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto’o. Eto’o voulait venir au PSG. Roberto Carlos était inconnu au bataillon, il jouait à Palmeiras. Le club était OK pour une somme dérisoire. Je l’ai eu au téléphone, il m’a donné son accord. Trezeguet est venu quinze jours en essai. Laurent Blanc avait des problèmes à Saint-Étienne et on était prêts à prendre son salaire en charge. Je voulais apporter ma pierre à l’édifice. Tout m’a été refusé ». Comme quoi, une équipe de galactiques aurait pu être créée bien avant l'arrivée des qatari.