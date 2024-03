Euro 2024 : Puma dévoile les maillots de 4 nouveaux pays !

La trêve internationale se termine. L’occasion pour Puma de dévoiler 4 nouvelles tuniques pour l’Euro 2024. L’équipementier allemand a dévoilé les maillots domicile et extérieur de l’Autriche, futur adversaire des Bleus, de la République Tchèque, de la Suisse et de la Serbie. Des tuniques relativement classiques qui reflètent la nature et la culture uniques de chaque pays.

Ces maillots ne célèbrent pas seulement le riche héritage de chaque nation, mais proposent également un lien émotionnel durable à destination des générations à venir comme l’explique le communiqué publié par Puma. Ces maillots sont fabriqués à partir de la technologie RE:FIBRE. Ce processus utilise n’importe quelle matière polyester, des chutes d’usines aux articles défectueux en passant par les vêtements usagés, permettant le recyclage des nouveaux vêtements à partir d’un textile de n’importe quelle couleur vers la couleur souhaitée.

Les maillots de l’Autriche, de la Suisse, de la Serbie et de la République Tchèque pour l’Euro 2024

Le maillot Domicile de l’Autriche 2024 comporte une base rouge et tisse de manière complexe la beauté architecturale du « Jugendstil » typiquement autrichien dans son design, associant des graphiques sur mesure avec des détails très affirmés. La tunique extérieure blanche, ornée d’accents bleus vibrants, reflète l’affinité de la nation pour la nature et l’exploration.

Le kit domicile rouge de la République tchèque 2024 incorpore les couleurs du pays ainsi qu’un imprimé abstrait dérivé de l’emblème du lion à double queue, insufflant une touche de modernité à ce symbole traditionnel. Le maillot Extérieur blanc rend hommage à la détermination sans faille de l’équipe de la République tchèque de 2004, avec un design classique qui intègre des emblèmes de lion à double queue en mode répété… comme un clin d’œil à l’esprit de l’équipe !

Symbolisant à la fois la bravoure de l’équipe sur le terrain et l’héritage historique de la Serbie dans les domaines du sport et de la science, le maillot Domicile rouge de la Serbie 2024 déploie ses ailes avec des motifs représentant une vue aux rayons X d’une aile d’aigle. Le maillot Extérieur blanc, avec une base blanche et des accents bleus, célèbre le paysage naturel et culturel de la Serbie, avec des manchettes en maille inspirées par la mystique formation rocheuse Đavolja Varoš (ville du diable) sur le mont Radan, située dans le sud de la Serbie.

Embrassant l’essence de la culture suisse, le maillot domicile rouge de la Suisse 2024 allie l’héritage et l’élégance alpine avec des illustrations de fleurs d’edelweiss inspirées des vêtements suisses traditionnels. Quant au maillot away blanc, il s’inspire de l’emblématique gare de Jungfraujoch dans les Alpes suisses, reflétant la fusion harmonieuse de la splendeur naturelle et de l’excellence technique qui définissent la Suisse.

