Claude Puel répond au tacle de Robert Beric

Interrogé par France Football, Robert Beric, ancien attaquant de l'ASSE, a détruit Claude Puel. «Je suis surpris qu’il ait toujours autant de pouvoir à Saint-Étienne, malgré les résultats. J’ai eu l’impression que Puel resterait même si le club avait des mauvais résultats. Et c’est ce qui est arrivé. (…) Aujourd’hui, il est dans la seconde partie du classement et perd 5-0 dans le derby, mais il n’est même pas menacé (...) De ce que j’ai expérimenté à l’entraînement, il donnait l’impression d’être sans émotion. Il arrivait au début des séances comme un dictateur en nous disant de faire ceci et cela, sans jamais sourire. (...) Puel a l’air difficile à vivre.»

La réponse du technicien français ne s'est pas faite attendre. Présent en conférence de presse ce mardi, il a répondu au tacle du Slovène. «Beric ? Chacun à sa sensation des entretiens qu'on peut avoir. Il a apporté à un certain moment, c'était un buteur important pour le club. Mais il a eu beaucoup de mal à revenir de sa blessure. Et c'était bien avant moi». Le message est passé.