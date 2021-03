ASSE : Robert Beric dézingue Claude Puel

Transféré en janvier dernier en MSL au Chicago Fire, Robert Beric n’a toujours pas digéré la gestion de Claude Puel lorsqu’il évoluait à Saint-Étienne. À l’époque, l’entraîneur français lui avait fait comprendre qu’il ne compterait pas sur lui et qu’il pouvait chercher une porte de sortie. Pour France Football, l’attaquant slovène est revenu sur les résultats très moyens de Saint-Etienne cette saison. Il explique ne pas comprendre comme Claude Puel peut toujours à la tête du club.

« Je suis surpris qu’il ait toujours autant de pouvoir à Saint-Étienne, malgré les résultats. J’ai eu l’impression que Puel resterait même si le club avait des mauvais résultats. Et c’est ce qui est arrivé. (…) Aujourd’hui, il est dans la seconde partie du classement et perd 5-0 dans le derby, mais il n’est même pas menacé », a-t-il lancé avant de s’en prendre à ses méthodes de management. « De ce que j’ai expérimenté à l’entraînement, il donnait l’impression d’être sans émotion. Il arrivait au début des séances comme un dictateur en nous disant de faire ceci et cela, sans jamais sourire. (...) Puel a l’air difficile à vivre. » Robert Beric avait visiblement des comptes à régler.