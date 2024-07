Chants racistes : le constat clair de Hugo Lloris sur la vidéo d’Enzo Fernández

Les réactions se multiplient autour de la vidéo polémique, où Enzo Fernández et de la sélection argentine entonnent un chant raciste à destination de l’équipe de France. Tout comme Wesley Fofana, Jules Koundé et Mike Maignan, Hugo Lloris a pris la parole sur cette publication grotesque du joueur de Chelsea. « Cela n’a pas d’importance si vous êtes dans un moment d’euphorie parce que vous avez gagné un trophée important (la Copa América 2024). Cela exige encore plus de responsabilité quand vous êtes un gagnant, estime le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus (145 sélections).

« Vous ne voulez pas entendre ou voir ce genre de chose dans le football. Nous sommes tous contre la discrimination et le racisme, rajoute-t-il. Je pense et j’espère juste que c’est une erreur. Nous faisons tous parfois des erreurs et nous espérons qu’ils en tireront des leçons. (…) C’était une véritable attaque contre le peuple français, en particulier pour les Français qui ont une origine et une famille africaines. » Le champion du monde 2022 s’est depuis excusé sur les réseaux sociaux et a même été défendu par certains de ses compatriotes, comme Javier Mascherano ou encore le président argentin, Javier Milei.