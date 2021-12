Borussia Dortmund : Mino Raiola se livre sur l'avenir d'Erling Haaland

Il sera, avec Kylian Mbappé, le principal animateur du prochain mercato estival. Erling Haaland devrait ainsi voir comment des clubs du calibre du Real Madrid ou de Chelsea vont se battre pour ses services, alors que le prix total de son transfert s'élèverait à plus de 130 millions d'euros, notamment en raison des lourdes commissions et primes à payer à Mino Raiola et au père du joueur. Dans un entretien accordé à Sport1 en Allemagne, le premier cité en a d'ailleurs dit un peu plus sur l'avenir de son poulain.

« Nous réfléchissons, encore et encore depuis deux ans. Nous avons des idées claires sur la voie à prendre pour Erling et, bien sûr, nous examinons ce que le marché a à offrir. Je serais un mauvais conseiller si je ne le faisais pas. Nous pouvons influencer le marché avec un acteur comme Erling. Ce n’est pas le marché qui nous influence. Nous le savons. Avec mes joueurs, j’ai changé le marché des transferts. Nous, agents, avons créé un deuxième jeu en plus du football: il s’agit du mercato. Pendant ce temps, nous parlons d’un match deux jours par semaine et de transferts pendant cinq jours. Peut-être que les directeurs sportifs me détestent. Moi-même, je ne déteste personne. Je fais juste mon travail. Et j’aime aller au-delà des frontières », a lancé l'Italien.

Il affirme bien s'entendre avec Dortmund

Il a ensuite évoqué ses relations un temps compliquées avec la direction du club allemand, et son directeur général Hans-Joachim Watzke notamment : « les clubs ont besoin de moi. Je leur apporte les joueurs. J’entre dans toutes les négociations avec respect. Je vais prendre l’exemple de Hans-Joachim Watzke : nous avons eu des querelles, de très grosses disputes. Mais quand même, nous nous respectons les uns les autres. Pourquoi ne devrions-nous pas être autorisés à argumenter? J’appellerais même Watzke un grand ami. Et je ne dis pas ça souvent. Lorsque nous négocions et argumentons, cela n’a rien à voir avec le personnel. Je l’apprécie beaucoup. Il fait le meilleur pour son club et je fais le meilleur pour mes joueurs ».

De même pour Michael Zorc, le directeur sportif. « J’avais une très mauvaise relation avec Zorc, vraiment très mauvaise. Il a dû vraiment me détester. Je n’ai jamais pensé que la haine se transformerait en amitié. Il a mon plus grand respect. Il défend son club jusqu’au sang. Les négociations avec lui ont été persistantes. Mais c’est tout à l’honneur de Zorc qu’Erling joue aujourd’hui pour le BVB », a conclu le super-agent transalpin. Peut-être une stratégie pour calmer le jeu et faciliter un départ en vue du mercato...