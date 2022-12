France - Maroc : Mustapha Hadji lance un message de fraternité

A deux jours de la rencontre opposant la France et le Maroc, en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, Mustapha Hadji a tenu à rappeler les liens historiques entre les deux pays. Une relation fraternelle selon l’ancien international marocain (64 sélections) : «Au niveau politique, je reste un sportif, mais cela réunit les gens. Le football cela doit être une fête. Avant tout, pour moi, la France c’est un pays frère. Cela l’a toujours été. Depuis que je suis né j’ai entendu parler de la France. La France c’est dans nos cœurs, c’est dans notre sang. La France c’est notre frère jumeau. Aujourd’hui que les politiques se servent de cela mais pour moi la France et le Maroc ont toujours été deux pays frères», a alors affirmé l'ancien joueur de Nancy sur l'antenne de RMC Sport dans l'émission Rothen S'Enflamme

«J’ai grandi en France, ma famille a grandi en France et tout ce que l’on a eu, tout ce que mon petit frère et moi avons pu avoir, on le doit à la France. Si on joue au football aujourd’hui, c’est grâce à la France. On est des millions de Marocains comme cela. Aujourd’hui que les politiciens, où je ne sais pas quoi… cela ne me regarde pas. Ce qui m’intéresse moi, c’est de voir un beau match. Les supporters, que cela soit à Abidjan, à Paris ou à Rabat… qu’ils fassent la fête. C’est un jour de fête», a conclu Hadji non sans émotion.