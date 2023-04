AC Milan : Theo Hernandez se confie sur son avenir

La suite après cette publicité

Alors que le quart de finale aller entre l’AC Milan et le Napoli se déroulera mercredi soir, Theo Hernandez était présent en conférence de presse avant cette confrontation 100% italienne. Le latéral tricolore est revenu sur son nouveau statut avec l’équipe milanaise et il en a également profité pour faire le point sur son avenir. «Être vice-capitaine de Milan est un grand honneur pour moi, je suis heureux ici depuis le premier jour, (Stefano) Pioli, (Paolo) Maldini et (Frederic) Massara m’ont toujours aidé. Ce dont je rêve, c’est de rester ici le plus longtemps possible. Et puis, bien sûr, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve», a notamment confié le joueur de 25 ans.

Interrogé sur son envie de continuer à évoluer avec Kylian Mbappé et Rafael Leao, ses coéquipiers en Equipe de France pour le premier et à l’AC Milan pour le second, Theo Hernandez a conclu cette conférence de presse avec une petite blague à l’attention du Portugais. «J’ai la chance de jouer avec les deux, même s’il est vrai que Rafa doit s’améliorer sur certains points, mais c’est l’entraîneur qui décide (Stefano Pioli rit, ndlr). Ensuite, pour l’avenir, c’est à lui de décider», a conclu le défenseur milanais tout sourire. Pour rappel, l’AC Milan s’était imposé contre le Napoli le 2 avril dernier lors de la 28ème journée de Serie A. Les Milanais sont donc en position de force d’autant plus que les Partenopei devront faire sans Victor Osimhen.

