OL-ASSE : la réaction à chaud de Peter Bosz

Au sortir de la victoire de son Olympique Lyonnais contre l'AS Saint-Étienne ce vendredi soir (1-0, 22e journée de Ligue 1), Peter Bosz s'est présenté en conférence de presse. Et s'il n'était pas spécialement emballé, le technicien rhodanien a souligné les points positifs de la soirée des Gones.

«Succès minimaliste oui, absolument, mais important et mérité. Je pense que la première période, on a bien démarré, on a mis la pression sur Saint-Étienne, c'était difficile pour eux de sortir le ballon. On a marqué, puis, on a eu une grosse occasion qu’on a ratée. On n’a pas marqué le deuxième but pour être plus tranquille. Même si Sainté n’a pas eu de grosse occasion, ça restait dangereux. On a eu trois grosses occasions en deuxième période, mais on n’a pas marqué. C'était difficile jusqu’à la fin, mais c’est bien de ne pas avoir pris de buts. Les trois points, c’était le plus important ce soir. (...) On a changé notre système, on est plus solide, on prend moins de buts, on concède moins d’occasions. C’est déjà mieux, mais il faut qu’on marque plus nous aussi. Et qu’on joue mieux, absolument», a confié le Néerlandais, conscient des limites actuelles de son OL.