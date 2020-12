LdC, PSG : la réaction de Presnel Kimpembe

Le Paris Saint-Germain verra les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et cela grâce à la victoire de Leipzig contre Manchester United (3-2). En effet, les Parisiens n'ont pas pu jouer leur match contre Istanbul Basaksehir. Le match avait commencé, mais après le quart d'heure de jeu un incident est intervenu et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires.

Le quatrième arbitre aurait eu des propos racistes à l'endroit d'Achille Webo, membre du staff de l'équipe turque. Demba Ba aurait alors pris le relais tandis que des Parisiens, notamment Marquinhos et Presnel Kimpembe auraient demandé des explications. Explications qui ne sont jamais arrivées et les joueurs ont quitté le terrain pour rejoindre les vestiaires. Dans le vestiaire, Kimpembe s'est fendu d'un tweet « non au racisme ».