L’OM discute avec Rennes pour Lorenz Assignon

Toujours à la recherche d’un latéral droit, l’OM voit l’étau se resserrer, à un peu plus de 24 heures de la fermeture du mercato. Ces dernières semaines, la priorité se nommait Killian Sidillia, joueur de Fribourg et présent avec la sélection olympique française à Paris cet été. Comme déjà relaté, le club phocéen a déjà formulé trois offres à Fribourg, alors que le joueur a, lui, déjà donné son accord.

Une opération complexe, donc, Fribourg se montrant inflexible pour le moment. Dans cette optique, Marseille tente de ratisser un peu plus large, et ses dernières recherches mèneraient à Rennes. Selon RMC, la direction de l’OM est intéressée par Lorenz Assignon, tout comme celle d’Everton. Des négociations auraient déjà lieu entre les deux clubs et le Stade Rennais, autour d’un prêt avec option d’achat. La saison dernière, Assignon avait disputé 15 rencontres de Premier League (1 but, 2 passes décisives) lors de son prêt à Burnley, en deuxième partie de saison.