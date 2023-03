Barça : Patrick Kluivert recommande deux noms d’attaquants au club

Ancien joueur du Barça entre 1998 et 2004, Patrick Kluivert garde un lien fort avec le club catalan. S’il n’occupe plus son poste de directeur du football depuis l’été 2021 et le retour de Joan Laporta, le Néerlandais suit toujours d’un œil attentif l’actualité barcelonaise. Dans un entretien accordé au site Barca Blaugranes, le vainqueur de la Ligue des Champions 1995 a déploré l’absence de remplaçant à Robert Lewandowski, et en a profité pour souffler quelques noms à la direction blaugrana.

«Qui serait sur ma liste prioritaire ? Le fair-play financier est quelque chose que vous devez prendre en compte, mais il y a absolument besoin d’un attaquant derrière Lewandowski. J’aime beaucoup Goncalo Ramos, souligne l’ancien international néerlandais (79 sélections). Il est excellent avec la sélection portugaise et aussi à Benfica. Je pense qu’il pourrait être un joueur très intéressant au Barça. Comme Roberto Firmino d’ailleurs.» Si le Portugais de 21 ans a vu sa valeur marchande exploser de façon exponentielle depuis plusieurs mois, Roberto Firmino (31 ans) pourrait s’avérer être une option bien plus accessible, de par son âge, mais aussi son statut de joueur libre l’été prochain.

