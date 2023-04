Mercato OL : bataille à trois pour Houssem Aouar !

La suite après cette publicité

Libre au 30 juin, Houssem Aouar, qui va donc quitter son club formateur, fait l’objet de toutes les convoitises mais aussi de nombreuses rumeurs depuis le 1er janvier et son statut officiel d’agent libre. Il a même été proche de rejoindre Manchester United dans le cadre d’un prêt de six mois dans les dernières heures du mercato hivernal. Et à écouter la presse sportive européenne, il a même déjà passé la visite médicale dans de nombreux clubs européens tels que le Real Betis, l’Eintracht Francfort ou l’AS Roma.

La vérité est bien plus complexe que cela. En position de force, le futur ex-Rhodanien attendait simplement qu’un projet ambitieux se présente à lui. Le Betis et le Napoli pensaient à lui. En Allemagne, l’Eintracht Francfort a manifesté son intérêt pour le joueur depuis plusieurs semaines. Le club germanique avait d’ailleurs formulé une offre financière juteuse, mais selon nos informations, le Lyonnais privilégie une équipe qui joue l’Europe et ne rejoindra donc pas l’Eintracht.

La Roma négocie, Naples va formuler une offre

En revanche, les nouvelles sont meilleures pour l’AS Roma. En Italie, les médias transalpins indiquaient dernièrement que le Lyonnais de 24 ans se rapprochait des Giallorossi. Son directeur sportif, Tiago Pinto, tentait quand même de botter en touche, tout en confirmant implicitement l’intérêt romain pour le joueur. « Est-ce que nous sommes en pole pour Aouar ? Je ne veux pas être comme Ferrari, qui fait tant de choses et ne gagne pas (rires). Ce n’est pas le moment d’en parler, c’est un grand joueur et il a souvent été approché par la Roma, nous verrons ce qui se passera. » Selon nos informations, cela devrait rapidement s’accélérer entre les deux parties.

La Ligue des Champions, objectif avoué du milieu lyonnais

Nous pouvons vous indiquer que la Roma va prochainement prendre contact avec l’OL pour annoncer aux Gones qu’elle va entrer en négociation avec Aouar. Un accord entre la formation italienne et le joueur est fortement envisageable, car aujourd’hui, le club de la Louve est l’une des équipes les mieux placées dans ce dossier. Troisième du classement de Serie A. Mais attention car le Napoli, qui va formuler une offre officielle dans les prochains jours, et l’AC Milan, qui s’est concrètement positionné, sont toujours présents. Une bataille à trois se dispute actuellement en coulisses pour ces équipes qui visent une qualification en Ligue des champions. Une compétition à laquelle le milieu lyonnais tient beaucoup, lui qui avait tant brillé lors du Final 8 disputé en 2021 au Portugal notamment face à Manchester City…