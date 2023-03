L’OL soutient Houssem Aouar victime d’insultes racistes

La semaine dernière, Houssem Aouar (24 ans) a décidé d’officialiser son envie de jouer pour l’équipe d’Algérie. Mais le choix du milieu de terrain a été critiqué par certains qui estiment qu’il est opportuniste. En attendant de rejoindre les Fennecs a priori en septembre, Aouar termine sa saison à Lyon, où son contrat s’achève en juin prochain. Mais le numéro 8 de l’OL doit composer avec certains supporters, qui le huent ou déploient des banderoles demandant son départ.

Vendredi face à Nantes, Aouar est entré en jeu. Il a été hué et sifflé comme d’habitude. Mais certains fans ont également entonné La Marseillaise. Sur les réseaux sociaux, le joueur a aussi reçu des insultes comme il l’a partagé récemment. L’OL a décidé de le soutenir face à cette vague de haine. «L’OL apporte son soutien à Houssem Aouar ainsi qu’à toutes les personnes victimes de racismes et d’actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie et condamne la haine. Le football est universel !» Le joueur appréciera ce soutien.

