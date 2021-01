Serie A : Lautaro Martinez et l'Inter écrasent Crotone

Ce dimanche, l’Inter recevait Crotone à Giuseppe Meazza pour la première de 2021. Les Nerazzurri, 2èmes au classement, restaient sur 7 victoires consécutives en Serie A. Avant la pause hivernale, Crotone était 19ème, avant-dernier et relégable mais venait de prendre 3 points face à Parme. Les Calabrais entreront le mieux dans la rencontre en ouvrant le score à la 13ème minute, but de Zanellato, avant d’être rejoints au score 7 minutes plus tard grâce à Lautaro Martinez. L’Argentin, très en forme aujourd’hui, sera même impliqué sur le 2ème but de l’Inter à la 31ème, finalement accordé à Marrone contre son camp. 5 minutes plus tard, Arturo Vidal, auteur d’une rencontre médiocre, offrira un pénalty à Crotone, transformé par Golemić, pour égaliser à 2-2.

Au retour des vestiaires, Vidal est remplacé par Stefano Sensi, et à partir de là les hommes d’Antonio Conte vont dérouler. Tour à tour, Lautaro Martinez par deux fois (57e, 78e), Lukaku (64e) et Hakimi (87e) vont se montrer décisifs devant le but pour porter le score final à 6 buts à 2. L’attaquant argentin, auteur d’un triplé aura fait parler toute sa classe, et son association avec le Belge aura été dévastatrice, comme souvent. L’Inter repasse en tête du classement, en attendant la rencontre entre Benevento et le Milan à 18h.

Le classement de Serie A.