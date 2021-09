PSG : la prédiction de Riquelme sur l’avenir de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Juan Roman Riquelme, ancien joueur du FC Barcelone de 2002 à 2005 et actuel vice-président de Boca Juniors, ne voit pas Lionel Messi trop s’éterniser au Paris Saint-Germain. D’après lui, l’Argentin « va gagner la Ligue des champions avec le PSG et prendre sa retraite à Barcelone », rapporte AS.

Comme beaucoup, il a tout de même hâte de voir évoluer le trio Messi-Mbappé-Neymar évoluer ensemble : « espérons que Messi continuera à s'amuser à Paris. Je ne sais pas si c'est bizarre, mais nous sommes tous excités de le voir s'amuser avec Mbappé et Neymar. S'ils ne gagnent pas la Ligue des champions maintenant, ils ne la gagneront plus. »