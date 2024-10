FC Barcelone - Bayern Munich : les compositions probables

C’est un grand classique du foot européen qui se joue ce soir du côté de Montjuic. Même s’il est vrai que ces dernières années il a souvent tourné en faveur des Bavarois, c’est un tout autre FC Barcelone que l’on peut voir cette saison. Hansi Flick a complètement révolutionné cette équipe qui n’a rien à voir avec celle des saisons précédentes. Tout comme Vincent Kompany, lui aussi fraîchement arrivé sur son banc de touche, commence à convaincre les gens en Allemagne alors que le scepticisme était de mise au départ.

Les deux formations arrivent d’ailleurs sur des dynamiques assez similaires. Tant le Bayern que le Barça sont ainsi en tête de leur championnat respectif, même si les Catalans ont joué 3 matchs de plus, et ils ont le même bilan en Ligue des Champions : une victoire et une défaite. Un duel indécis donc, qui promet du spectacle, et qui laissera l’éventuel perdant dans une situation compliquée vis à vis de la qualification.

Du classique des deux côtés

Pour ce choc, Hansi Flick sortira du classique. Iñaki Peña sera donc présent dans les cages, protégé par cette charnière Cubarsi-Martinez qui marche plutôt bien. Les côtés seront occupés par Jules Koundé et Alejandro Baldé. Dans l’entrejeu, place à Marc Casado, Fermin Lopez et Pedri, alors que Dani Olmo, de retour de blessure, démarrera sur le banc. Devant, le trio Raphinha-Lewandowski-Lamine Yamal sera chargé de faire mal à la défense du Bayern.

En face, Vincent Kompany devrait lui aussi miser sur sa composition habituelle. Neueur dans les cages, avec un quatuor défensif composé de Guerreiro, Upamecano, Kim Min-Jae et Davies. Le duel du milieu s’annonce féroce, avec des Bavarois qui compteront sur Kimmich et Palinha dans ce double-pivot. Devant eux, on aura un trio Olise-Musiala-Gnabry, et l’inévitable Harry Kane sera la référence offensive de l’équipe.

