Mathieu Valbuena prolonge à l'Olympiakos !

En fin de contrat cet été avec l'Olympiakos, Mathieu Valbuena ne va pas mettre un terme à sa carrière pour autant. Du haut de ses 37 ans, le milieu de terrain français a décidé de prolonger l'aventure en Grèce puisqu'il vient de signer un nouveau contrat avec l'Olympiakos. Il est désormais lié au club jusqu'en 2023. Le club vient de l'annoncer sur ses réseaux.

La suite après cette publicité

«Le président Evangelos Marinakis avec Mathieu Valbuena après la signature de son nouveau contrat avec l'Olympiakos FC ! Il a renouvelé jusqu'en 2023», peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux du club. Auteur de 3 buts et 8 passes décisives en 41 matches cette saison, Valbuena va donc continuer en Grèce.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Ματιέ Βαλμπουενά, μετά την επισημοποίηση της παραμονής του στην ομάδα μας! / Mr. Evangelos #Marinakis, with @MathieuVal8 after the signing of his new contract with #Olympiacos FC!#Valbuena #Renewal #France pic.twitter.com/eh9b76lGBV