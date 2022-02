Ligue 2 : Toulouse domine Valenciennes et conforte son fauteuil de leader

En ouverture de la 24ème journée de Ligue 2, Toulouse (1er, 45 points) se déplaçait sur la pelouse de Valenciennes (16e, 26 pts) ce samedi à 15 heures. Au Stade du Hainaut, le Téfécé, éliminé à la surprise générale contre Versailles en Coupe de France, voulait cependant confirmer son succès obtenu face à Dijon (4-1) lors de la précédente journée et ainsi augmenter son avance sur ses principaux concurrents, à savoir le Paris FC et Ajaccio. De son côté, le club nordiste, accroché par Rodez (0-0) mais large vainqueur de Nancy (6-1), pouvait enchaîner un troisième match de rang sans défaite pour s'éloigner un peu plus de la zone de relégation. Sous le soleil valenciennois, cette rencontre démarrait pourtant très mal pour les locaux. Avant même la fin du premier quart d'heure, l'inévitable Van den Boomen, déposait un caviar sur la tête de Rouault qui concluait victorieusement et permettait aux siens de prendre les devants (0-1, 10e).

Dominateurs dans le jeu, les Toulousains pensaient même faire rapidement le break mais Ngoumou, à l'issue d'un contre bien mené, trouvait finalement le poteau de Chevalier (34e). Mené à la pause, Valenciennes continuait de subir au retour des vestiaires et au terme d'un magnifique mouvement collectif, Ratao donnait logiquement deux buts d'avance au TFC (0-2, 54e). Sonnés, les hommes de Christophe Delmotte se redonnaient pourtant espoir dans la foulée sur corner grâce à une belle tête croisée de Bonnet (1-2, 57e). En vain. Solides défensivement, les Pitchouns parachevaient finalement leur succès sur une nouvelle offrande de Van den Boomen, auteur de sa 16ème passe décisive en championnat, à destination de... Rouault qui s'offrait un doublé (1-3, 83e). Une victoire qui permet à Toulouse de conforter son statut de leader en attendant les rencontres de 19 heures. Valenciennes reste 16ème.

