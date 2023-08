Mercato OL : la sortie forte de John Textor sur le PSG et Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Cette fin de mercato s’annonce très animée au PSG. Il y a les derniers départs à sceller (Draxler, Wijnaldum, Muntu Wa Mungu) mais surtout les ultimes renforts à valider. Randal Kolo Muani est le dossier le plus chaud. Selon nos informations, l’Eintracht Francfort a repoussé aujourd’hui la dernière offre parisienne et réclame désormais 100 M€. Une manière de clore le dossier seulement ce que le club allemand n’avait pas prévu, c’est la prise de parole publique du Français. Ce dernier a demandé ce soir qu’on le laisse partir. Désormais, c’est entre les mains des Aigles.

De ce transfert dépendra également celui de Bradley Barcola et de la capacité du PSG à acheter. Evalué à 50 M€ par l’Olympique Lyonnais, l’ailier a d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre le club de la capitale. Son agent, Jorge Mendes, pousse en ce sens mais pour le moment aucune offre formelle n’a pas été envoyée par le PSG. Laurent Blanc ne souhaite pas le perdre mais est également conscient des limites financières de son équipe, dont les comptes sont encadrés par la DNCG. Discret jusque-là, John Textor a donné des nouvelles de ce dossier et reconnaît l’intérêt parisien.

À lire

PSG : un titi parisien va s’envoler pour le Torino

Textor n’est pas vendeur pour Barcola

« Je parle régulièrement avec Nasser (al-Khelaïfi, ndlr) sur plusieurs sujets. On a parlé d’un éventuel échange, en lui disant que je n’avais pas besoin d’argent mais de joueurs spécifiques, et on n’a pas trouvé d’accord. Barcola suscite de l’intérêt, et on est dans les derniers jours du mercato. J’ai parlé avec Barcola, il n’a pas demandé à quitter le club », assure le boss lyonnais dans un entretien accordé à L’Equipe ce mardi soir, démentant aussi au passage le fait que Barcola ait demandé à quitter le club il y a quelques jours. Les négociations se poursuivent néanmoins, alors que le mercato ferme ses portes vendredi soir.

La suite après cette publicité

« Nos échanges avec le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre. Nous voulons absolument un vestiaire avec des joueurs qui veulent être ici avec nous. Et chaque mouvement doit nous permettre d’améliorer l’équipe, et le vestiaire. Aujourd’hui, je n’ai reçu aucune offre pour ce joueur. J’ai juste parlé de lui dans le contexte éventuel d’un échange. Ses représentants disent qu’il veut partir, mais lui ne me l’a pas demandé, il est très correct par rapport à ça. Ses agents, en revanche, demandent ce changement de club. La situation n’est pas du tout comparable avec celle de Lukeba. Lui était conditionné dans sa tête pour partir depuis un an. » Le PSG est prévenu.