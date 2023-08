Randal Kolo Muani demande à Francfort de le laisser rejoindre le PSG !

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle un pari réussi. Il y a un an, l’Eintracht Francfort parvenait à recruter Randal Kolo Muani alors que ce dernier était libre après la fin de son contrat au FC Nantes. Le natif de Bondy a définitivement explosé sous les ordres d’Oliver Glasner son coach de la saison dernière. Le finaliste de la dernière Coupe du monde avait disputé 46 matches pour 23 buts et 17 offrandes. De quoi s’attendre à une belle vente du côté du club allemand.

Rapidement, les Adler ont réclamé pas moins de 100 millions d’euros pour le joueur. Un chiffre qui a refroidi la concurrence. En cette fin de mercato, le Paris Saint-Germain a tout de même tenté sa chance avec une offre avoisinant les 80 millions d’euros, mais le directeur sportif Markus Kröschke a décidé de camper sur ses positions. Cela met ce dossier en péril comme nous vous l’avons dévoilé aujourd’hui.

Conscient sans doute que son départ au Paris Saint-Germain se complique, Randal Kolo Muani s’est exprimé auprès de Sky Sports Germany. L’attaquant tricolore a publiquement demandé son départ : «je dois beaucoup à l’Eintracht Francfort. J’ai pris les fans dans mon cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J’ai toujours tout donné pour le club jusqu’au bout. Mais ce n’est un secret pour personne que le Paris Saint-Germain m’a fait une offre record. S’installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J’aimerais déménager à Paris et j’en ai également informé les dirigeants.»

Des propos très honnêtes de la part de Randal Kolo Muani qui n’a pas fait de vague cet été et a été son équipe en brillant sur le début d’exercice 2023/2024. Cette saison, il est de nouveau parti sur de bonnes bases avec 3 buts en 4 rencontres avec le club allemand. Preuve d’un investissement toujours aussi important. Pourtant dans l’esprit du joueur, l’objectif est de revenir en France. «J’espère et souhaite que l’Eintracht accepte l’offre de Paris et que ce déménagement me soit désormais possible» a-t-il rajouté. Une prise de parole qui risque de relancer totalement ce dossier.