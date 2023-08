Mercato : ça s’agite dans tous les sens à l’OL

La suite après cette publicité

Il y a déjà urgence. Avant un premier déplacement périlleux sur la pelouse de l’OGC Nice, ce dimanche soir (20h45), l’Olympique Lyonnais est déjà au plus mal avec deux premières défaites en deux rencontres de Ligue 1, dont une humiliation subie contre Montpellier, au Groupama Stadium (1-4). Malgré les arrivées de Duje Caleta-Car (Southampton), Ainsley Maitland-Niles (libre), Skelly Alvero (Sochaux), Clinton Mata (Bruges) et Jake O’Brien (réserve de Crystal Palace), l’OL est toujours à la recherche d’un ailier et d’un milieu de terrain en priorité.

Guido Rodriguez, priorité au milieu de terrain

Malgré les sanctions de la DNCG, qui a confirmé l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts, John Textor espérait boucler l’arrivée d’un nouveau numéro 6 rapidement. La priorité ? Elle s’appelle Guido Rodriguez, taulier du Real Betis et champion du monde avec l’Argentine en 2022 au Qatar. Mais le dossier est évidemment compliqué. Si le joueur est emballé à l’idée de rejoindre Lyon, ce n’est pas le cas du club andalou, qui espère le prolonger. Comme nous l’avions révélé, l’OL a soumis une offre de 8 M€. Mais en parallèle, le club rhodanien reste dans l’obligation de regarder d’autres plans de secours.

En ce sens, alors que la piste Pathé Ciss ne faisant pas l’unanimité en interne, nous évoquions l’intérêt des Rhodaniens pour Mady Camara (26 ans). L’OL avait d’ailleurs échangé avec l’entourage du joueur de l’Olympiacos, qui avait effectué un prêt intéressant à l’AS Roma la saison dernière. Le nom de Batista Mendy revient également dans les bureaux lyonnais. Le joueur d’Angers a l’avantage de coûter un peu moins cher que Camara, en plus de pouvoir évoluer en défense centrale. Plusieurs autres noms comme Davy Klaasen ou Flavien Tait ont été évoqués dans la presse, mais rien de concret à l’heure actuelle. Enfin, la piste menant à Rade Krunić, le milieu de terrain de l’AC Milan, a été calmé par Stefano Pioli, l’entraîneur rossonero. «Si Krunic va rester ? Oui», a tranché l’Italien, samedi soir.

Un ailier également espéré

L’autre priorité est de recruter un ailier, étant donné que Tino Kadewere et Jeffinho ne donne pas satisfaction. Selon nos informations, la piste du crack ghanéen Ernest Nuamah (19 ans) est toujours en négociations. L’OL était déjà en discussions avancées avec le club du Nordsjælland pour un prêt avec option d’achat obligatoire d’un montant supérieur à 20 M€. Un très gros coup que l’OL est en passe de réaliser. Mais en plus de cela, Lyon pourrait prochainement enrôler Mama Baldé (27 ans) comme doublure offensive d’Alexandre Lacazette, comme le rapportait L’Équipe. Le Bissao-Guinéen sort d’une saison à 12 buts en 34 matchs, mais n’a pu éviter la descente en Ligue 2 avec l’ESTAC.

Du côté des départs, l’OL a dégraissé, mais a surtout perdu son joyau Castello Lukeba, parti au RB Leipzig. Son autre étincelle de la saison dernière, Bradley Barcola est d’accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un départ qui n’arrangerait pas l’OL, mais qui pourrait lui permettre de récupérer une belle somme d’argent et renforcer son attaque. Même si un accord entre le PSG et l’OL sera difficile à trouver, Téléfoot informe que les Gones auraient ciblé le nom de Georginio Rutter (21 ans) pour le remplacer. Formé au Stade Rennais, il évolue actuellement avec Leeds United en Championship.

Laurent Blanc attend des renforts

Il restera donc moins d’une grosse semaine à l’OL pour boucler son mercato et espérer avoir une équipe plus compétitive qu’à l’heure actuelle. «La nouvelle de la DCNG nous perturbe et je le conçois. C’est difficile de recruter à l’OL cette année. C’est plus difficile que prévu. Je n’ai pas changé d’un iota, j’essaie que les choses décidées se réalisent», avait récemment expliqué Laurent Blanc devant la presse, qui n’est lui-même pas complètement assuré de rester en place sur le banc lyonnais.