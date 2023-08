L’OL tient un plan B en cas d’échec de la piste Guido Rodriguez

La suite après cette publicité

On le sait, le recrutement d’un numéro 6 est une priorité pour le club rhodanien. Une quête qui dure depuis le mois de janvier et qui n’a toujours pas abouti. Pathé Ciss ne faisant pas l’unanimité en interne, l’OL met tout en œuvre depuis plusieurs jours pour tenter de boucler l’arrivée de Guido Rodriguez, taulier du Real Betis et champion du monde avec l’Argentine en 2022 au Qatar. Une offre de 12 M€ a même été formulée de la part de l’OL au Betis. Oui, mais voilà, si le joueur est plutôt emballé à l’idée de rejoindre Lyon, ce n’est pas le cas du club de Nabil Fekir qui s’accroche à son joueur et espère même le prolonger comme l’a d’ailleurs dit le vice-président du club andalou ces dernières heures.

Bien évidemment, l’espoir est toujours de mise chez Matthieu Louis-Jean qui, s’il parvenait à recruter le milieu argentin, ferait un sacré coup sur le marché des transferts et apporterait une vraie valeur ajoutée à Laurent Blanc pour son milieu de terrain. Oui, mais voilà, comme pour tous les bons joueurs, la bataille s’annonce rude et longue. Mais le temps presse puisque le mercato ferme ses portes dans une semaine. La cellule de recrutement lyonnaise a activé un plan B au cas où l’option Guido Rodriguez venait à tomber à l’eau. Cette piste mène à Mady Camara (26 ans) comme l’avait d’ailleurs révélé initialement le média local Goneback.

Prise de contact téléphonique entre l’OL et Mady Camara

Selon nos informations, ce n’est pas le milieu de terrain international guinéen qui a été proposé à l’OL, mais bel et bien Lyon qui a entamé des démarches auprès du joueur lui-même. Des discussions téléphoniques ont même eu lieu entre les différentes parties histoire de prendre la température. Joueur formé à l’AC Ajaccio avec qui il a disputé 45 matches de Ligue 2, le natif de Matam a réalisé quatre saisons pleines à l’Olympiacos avant d’être prêté l’an dernier du côté de l’AS Roma. Très apprécié par José Mourinho qui l’a utilisé plus d’une vingtaine de fois (dont 6 fois en Ligue Europa), Mady Camara, n’a pu être conservé par le club romain qui l’a renvoyé en Grèce.

Numéro 8 capable de distribuer le jeu, l’ancien Romain, qui dispose d’un bon jeu de tête et d’une excellente frappe de balle, dispose des qualités nécessaires pour évoluer au poste de sentinelle devant la défense. C’est dans cette position que Laurent Blanc pourrait l’utiliser, lui qui apprécie le joueur depuis longtemps et qui n’a pas manqué les prestations XXL du milieu guinéen en tour préliminaire de Ligue Europa, face au Racing Genk et Čukarički où il avait fait parler son agressivité dans le bon sens du terme sur le porteur du ballon, sa capacité à récupérer les ballons et sa propension à casser les lignes. Du côté de l’Olympiacos, on pourrait se contenter d’une somme oscillant entre 8 et 10 M€ vu que le contrat du joueur se termine en juin 2024. Un montant qui entrerait dans l’enveloppe budgétaire du club rhodanien pour son recrutement d’un numéro 6… A suivre.