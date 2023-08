OL : coup de froid dans le dossier Guido Rodriguez

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais se prépare à une semaine de tous les dangers. Dimanche, les Rhodaniens seront à l’Allianz Riviera pour affronter Nice et éviter une troisième défaite en trois journées. Mais il faudra faire sans plusieurs joueurs blessés, à l’image d’Anthony Lopes et Dejan Lovren, et sans Alexandre Lacazette, suspendu. Le capitaine de l’OL manquera aussi le choc face au PSG dimanche 3 septembre. Entre-temps, les pensionnaires du Groupama Stadium en auront terminé avec le mercato.

Ce, pour le plus grand bonheur de Laurent Blanc, qui ne cesse de répéter qu’il pourra annoncer ses objectifs quand il aura son effectif final. D’ici la clôture du marché estival, le Cévenol pourrait perdre Bradley Barcola, qui est courtisé par le PSG, et Nicolas Tagliafico, qui est tenté par un retour à l’Ajax Amsterdam. Dans le sens des arrivées, il pourra compter sur Ernest Nuamah. Ce dernier a déjà passé la visite médicale. Il ne manque que l’officialisation de son transfert.

Lyon a formulé une nouvelle proposition

Une bonne nouvelle pour Blanc, qui espère que son vœu le plus cher sera enfin exaucé : recruter un n°6. Le Président réclame un milieu depuis le mois de janvier. Mais son club a échoué l’hiver dernier. Cet été, la nouvelle cellule de recrutement a mis la main sur Ainsley Maitland-Niles. Mais ce n’est pas le profil que veut le coach de l’OL. Son club s’est donc mis en quête d’un renfort supplémentaire à ce poste. Et c’est Guido Rodriguez qui est la cible n°1.

Le milieu du Bétis plaît beaucoup à Lyon. L’Equipe explique que le joueur est d’accord pour rejoindre les Gones et signer un contrat de 4 ans. Mais le plus dur reste à faire pour le club de John Textor. En effet, l’OL a formulé une nouvelle proposition de 12 millions d’euros selon le quotidien sportif (la première était de 8 millions d’euros plus bonus, ndlr). Celle-ci n’a pas encore été acceptée par les Andalous.

Le Bétis résiste

En effet, les Sévillans jouent la montre car ils ne veulent en aucun cas se séparer de leur joueur, qui était aussi suivi par Nottingham Forest. Estadio Deportivo explique que le Bétis tente d’obtenir la prolongation de Guido Rodriguez. Ce, depuis plusieurs mois. Mais le footballeur sous contrat jusqu’en 2024 n’a pas été convaincu pour le moment. L’écurie andalouse espère toujours y parvenir. C’est d’ailleurs ce qu’a expliqué le vice-président du club, José Miguel López Catalán. Nous avons eu beaucoup de cas comme celui-ci, nous avançons bien en termes d’achèvement du contrat.

Il a ajouté :« lorsque le club n’a pas essayé de le renouveler, le joueur peut dire qu’il veut partir, mais nous voulons Guido. De plus, nous pensons que cela va finir avec une prolongation.» Pas de quoi rassurer Lyon. Mais tout est possible pourtant à l’écouter. «Ne donnons pas de mauvaises informations : les joueurs ont une carrière sportive. Il a déjà 29 ans. C’est un joueur très apprécié et il y a des clubs au-dessus de nous, avec des capacités économiques plus importantes, qui peuvent faire de meilleures offres.» Lyon, qui n’a pourtant pas les mains libres avec la DNCG, en fait visiblement partie. Mais les Gones vont devoir mouiller le maillot pour convaincre le Bétis.