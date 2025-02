Dunkerque : Gessime Yassine plaît au Fenerbahçe

Si vous suivez la Ligue 2, vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène Gessime Yassine. Nommé pour la pépite de la saison 2023/24 dès ses premiers mois en L2, le jeune ailier marocain de 19 ans continue d’affoler les défenses de Ligue 2 cette saison. Sa capacité à dribbler, son insouciance et à faire les différences dans les petits espaces grâce à sa technique hors pair régalent et font de ce joueur un élément clé de son équipe lorsque son coach décide de faire appel à lui comme sur les derniers matches de Ligue 2 ou contre Haguenau en Coupe de France. À chaque fois, le n°80 de l’USLD fait partie des joueurs les mieux notés, comme face à Martigues le week-end dernier lors de la défaite de l’actuel 4e de Ligue 2 où il a été l’un des rares à surnager et à faire la différence dans un match sans des Nordistes.

Celui qui fait partie, pour le très sérieux CIES, des 100 joueurs de moins de 20 ans (au 27 novembre) ayant accumulé la plus grande expérience de jeu en 2024 en compagnie de Cubarsi (Barça), Mainoo (Manchester United), Carboni (OM), Bouaddi (LOSC) et Kanté (ESTAC), ne laisse pas indifférent au-delà des frontières hexagonales. Comme nous vous le révélions l’été dernier, le Club Bruges, l’Union Saint Gilloise et des clubs allemands sont sur ces traces et continuent de suivre sa progression.

Mais selon nos informations, Gessime Yassine a tapé dans l’œil d’un cador de Turquie et non des moindres puisque le profil de l’international U20 marocain a séduit la cellule de recrutement du Fenerbahçe. S’il est prématuré d’imaginer une offre de la formation stambouliote d’ici mardi prochain et la date de fin du marché des transferts en Turquie, nul doute qu’il faudra tout de même être vigilant du côté de Dunkerque qui compte bien évidemment sur sa pépite de 19 ans, lui qui récemment permis aux siens de l’emporter contre Annecy en marquant son deuxième but de la saison.