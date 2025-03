Nasser Al-Khelaïfi s’offre un record avec le PSG

Figure centrale du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI à la tête du club, Nasser Al-Khelaïfi vient de fêter ses 13 ans en tant que président du Paris Saint-Germain le 4 novembre dernier. Remportant 10 fois la Ligue 1, 7 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 11 Trophées des Champions pendant sa présidence, il a vu le Paris Saint-Germain remporter 516 matches sur 730 disputées. Une période dorée pour le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi qui est devenu aujourd’hui le président qui est resté le plus longtemps à la tête du club de la capitale française en dépassant le record de l’ancien président Francis Borelli.

La suite après cette publicité

«L’histoire du Paris Saint-Germain est riche de succès, de rebondissements, d’émotions et d’accomplissements. Et de ses hommes, et femmes. Les personnalités qui se sont succédées à la présidence du Club ont toutes emprunté ce même ascenseur émotionnel depuis 1970. Jusqu’à présent, c’est Francis Borelli, l’un des bâtisseurs de cette histoire, qui détenait le record de longévité à la présidence du PSG. Il est aussi celui qui a décroché le premier trophée majeur du Paris Saint-Germain (la Coupe de France 1982). Et aujourd’hui, Nasser Al-Khelaïfi, celui qui a fait basculer le Club de la capitale dans une autre galaxie, prend le relais», peut-on lire dans un communiqué.