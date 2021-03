PL : Brighton s'impose à Southampton

Cette 28e journée de championnat anglais nous offrait un joli duel entre Southampton et Brighton. Sur le papier, pas spécialement intéressant, avec deux équipes respectivement 14e et 16e de Premier League. Mais dans les faits, ce sont deux équipes qui jouent plutôt bien au football, et globalement peu récompensées au niveau des résultats. Au final, Brighton a mis fin à sa série négative en s'imposant 2-1.

Lewis Dunk mettait les siens devant au quart d'heure de jeu, puis, Adams égalisait pour les Saints. En deuxième période, c'est Trossard qui redonnait l'avantage aux Seagulls. Avec ce résultat, Brighton prend un peu d'air et passe seizième.

