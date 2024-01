Les intouchables du FC Barcelone, Antoine Giezmannn met l’Atlético de Madrid à ses pieds

Les trois joueurs intransférables du Barça

Le FC Barcelone veut construire son futur. Le club catalan a érigé des «intouchables» sur lesquels construire pour les prochaines années. C’est le projet de Xavi qui veut s’appuyer sur ces joueurs pour remettre le Barça tout en haut, en Espagne et en Europe. Selon Sport, «la situation économique inconfortable du Barça amène le club à supposer que vendre l’un des joueurs ayant le plus de valeur est une option pour gagner de l’air au niveau du fair-play », rapporte le quotidien sur son site internet. Mais trois joueurs sont intransférables : «Ronald Araujo, Pedri et Gavi sont considérés comme des joueurs appelés à représenter le Barça à moyen et long terme». Si L’Uruguayen voit le Bayern Munich lui faire les yeux doux ces derniers mois, le club catalan ne veut pas se laisser faire et va lui donner de l’importance pour lui montrer qu’il compte pour le futur ! Au-delà de leurs qualités footballistiques, «le club estime qu’ils sont des personnages idéaux pour illustrer le sentiment blaugrana nécessaire pour porter le maillot du Barça», explique le quotidien… Pour autant, les autres ne sont pas forcément à vendre mais ceux-là, promis, ils sont intouchables et représentent le Barça de demain !

Griezmannn, légende de l’Atlético de Madrid

En Espagne, enfin plutôt en Arabie saoudite, lieu de la rencontre phénoménale entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid à l’occasion de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne qui s’est déroulée hier soir, ce sont les Merengues qui se sont largement imposés (5-3) face aux Colchoneros. Comme le placarde le journal Marca ce matin : «Madrid remporte un derby colossal. Hommage au football en Arabie saoudite. Les hommes d’Ancelotti atteignent la finale après une victoire épique en prolongation. Carvajal et l’entrée de Brahim ont fait la différence», juge le quotidien madrilène. L’engouement est le même sur la couverture de AS qui parle de d’un derby «inoubliable» ! «Les Madrilènes du Real atteignent la finale de la Supercoupe après le meilleur derby depuis des années. L’Atlético a failli gagner à la 90e minute, mais l’exubérance physique de l’équipe merengue a fait pencher la balance en sa faveur lors des prolongations», résume l’autre quotidien de la capitale espagnole. Dans ses pages intérieures, c’est un hommage à Antoine Griezmann qui est rendu. Le Français est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético avec son 174e but hier soir. Même le journal L’Équipe lui accorde sa Une et évoque un «but de légende» avant d’ajouter : «en inscrivant hier, son 174e but pour l’Atlético de Madrid, le Français devient le meilleur réalisateur de l’histoire des Colchoneros. En dépit de l’'élimination de son équipe en Supercoupe d’Espagne, Griezmann a battu le record de Luis Aragonés, en marquant hier contre le Real Madrid.» Grizou est une légende incontestable de l’Atlético de Madrid, respect.

Gakpo régale Liverpool

En Angleterre, ça jouait aussi hier soir dans le cadre de la demi-finale de la Carabao Cup entre Liverpool et Fulham ! Et ce sont les Reds qui ont remporté la première manche (2-1). Un homme fait la Une ce matin, c’est Cody Gakpo, auteur du but de la victoire en fin de match. Pour The Guardian, «Gakpo donne l’avantage à Liverpool» ! Le Daily Mirror s’amuse et placarde un «Cody rouge» soit un «code rouge» pour sauver les Reds et ainsi l’emporter. «Liverpool en danger jusqu’à ce que les remplaçants Gakpo et Núñez prennent le contrôle», rapporte le tabloïd. Pour le Daily Star, «Cody scelle l’avantage, les stars de Klopp ripostent» ! Enfin, le Daily Express estime que «Cody était en feu, les Reds renversent la vapeur après l’ouverture du score de Willian.» La manche retour aura lieu fin janvier !