BL : Fribourg se relance dans la course à l’Europe à Bochum

Vainqueur de West Ham en Ligue Europa, Fribourg retrouvait le championnat d’Allemagne par un déplacement sur la pelouse de Bochum. Sortant d’une prestation encourageante face au Bayern Munich lors de la journée précédente, le club de la Forêt Noire avait l’intention d’enchaîner pour se relancer dans la course à l’Europe face à une formation rhénane à la lutte pour son maintien.

La suite après cette publicité

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Fribourg 33 25 -11 9 6 10 34 45 15 Bochum 25 25 -22 5 10 10 30 52

Ainsi, les hommes de Christian Streich ont enflammé le début de partie avec plusieurs grosses occasions avant de trouver la faille peu après la demi-heure de jeu grâce à Maximillian Eggestein (0-1, 36e). Toujours aussi entreprenant au retour des vestiaires, Fribourg a pris le large par l’intermédiaire de Michael Gregoritsch (0-1, 52e), déjà buteur face aux Hammers en C3. Si Ivan Ordets a relancé le suspense à la 62e minute de jeu (1-2), Fribourg a résisté au retour de Bochum. Au classement, Fribourg gagne deux places et revient à 4 points de Francfort. Bochum enchaîne avec une troisième défaite consécutive et n’arrive plus à s’éloigner de la zone rouge.