L’Olympique Lyonnais relance la piste Arnaut Danjuma

Après une saison en dents de scie, l’Olympique Lyonnais de John Textor et Pierre Sage a mis les petits plats dans les grands pour surfer sur la très bonne fin de saison dernière. En effet, la direction rhodanienne s’est activée en verrouillant les arrivées de Moussa Niakhaté, Georges Mikautadze et Abner. Sans oublier les options activées pour Orel Mangala, Ernest Nuamah, Saïd Benrahma, Duje Caleta-Car et Mama Baldé. Avec près de 134,29 millions d’euros dépensés sur cette fenêtre de transferts selon les chiffres de Transfermarkt, les pensionnaires du Groupama Stadium affichent la couleur pour cette nouvelle saison, alors que les problèmes économiques et administratifs liés à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) semblent être de l’histoire ancienne.

En effet, l’Olympique Lyonnais espère retrouver son statut en Ligue 1 et en Coupe de France, tout en faisant bonne figure en Ligue Europa. En ce sens, Pierre Sage a balancé ses vérités récemment en conférence de presse, réclamant des départs mais aussi des arrivées sur ces deux dernières semaines de mercato : «Je pense qu’il y a deux nécessités. La première est d’ouvrir notre porte du vestiaire pour certaines sorties qui vont changer la dynamique des relations entre les joueurs et celle du groupe. S’il y a des départs, c’est possible qu’ils soient compensés par des arrivées pour impulser d’autres choses. », avait-il déclaré. Et selon nos informations, l’OL devrait bien travailler d’arrache-pied dans les prochains jours pour verrouiller quelques arrivées et une ancienne piste sondée par le club lyonnais pourrait être relancée.

Arnaut Danjuma encore dans le viseur

Après une saison passée en prêt à Everton (20 matchs, 2 buts), Arnaut Danjuma est de retour à Villarreal. Si son profil plaît à l’entraîneur espagnol Marcelino, l’avenir du natif de Lagos pourrait bien s’écrire loin de la Liga et de l’Espagne. En effet, d’après nos indiscrétions, l’OL, qui était déjà intéressé l’hiver dernier par le joueur de 27 ans, va relancer les négociations. Un départ pour Lyon sous la forme d’un prêt avec une possible option d’achat pourrait bien être discutée dans les prochains jours entre Lyon et Villarreal. Le club rhodanien veut toujours renforcer ses rangs offensifs.

Si Marcelino aurait bien aimé le conserver, le club de Villarreal a besoin de le vendre. Et selon nos informations, un autre club français est aussi sur le dossier puisque le LOSC a également coché le profil de Danjuma pour renforcer ses lignes offensives dans le dernier virage de ce mercato d’été, comme nous vous le révélions. Villarreal mène déjà des négociations avec les deux clubs français en espérant trouver un accord rapidement. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, Arnaut Danjuma avait vu son départ à Lyon capoté lors du dernier mercato d’hiver en raison de désaccord avec Everton qui ne souhaitait pas rompre le prêt de l’international néerlandais. De retour à Villarreal, son départ devrait être moins compliqué à acter.