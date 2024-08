Lille se lance à l’assaut d’Arnaut Danjuma

Le LOSC passe à l’attaque. Alors que l’avenir de Jonathan David reste, pour l’heure, incertain, les dirigeants nordistes s’activent pour renforcer leur secteur offensif. Dernièrement, Olivier Létang, le président des Dogues, assurait qu’un départ de l’attaquant canadien n’était pas une priorité. Si le natif de Brooklyn pourrait donc rester dans le nord de la France, cela n’empêche pas les hautes sphères lilloises de multiplier les pistes.

Dans cette optique, nous vous révélions récemment que les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy, longtemps intéressés par le profil de Youssoufa Moukoko avant de lâcher l’affaire, avaient supervisé Willem Geubbels. Mais ce n’est pas tout. Selon nos dernières informations, le LOSC a décidé de passer à l’action pour un autre avant-centre. En effet, la direction lilloise a entamé des négociations avec Arnaut Danjuma, actuellement sous les couleurs de Villarreal.

Lille vise un prêt

Séduit par le profil du natif de Lagos, Lille aimerait enrôler le droitier d’1m78 sous la forme d’un prêt. Lié au sous-marin jaune jusqu’en juin 2026, l’ailier gauche de 27 ans, capable d’évoluer en pointe mais également dans le couloir droit, apporterait ainsi sa polyvalence, sa percussion et son sens du but. Prêté à Everton la saison dernière, l’international néerlandais (6 sélections, 2 buts) sort d’un exercice relativement contrasté (2 buts en 21 matches toutes compétitions confondues).

En cas d’arrivée chez les Dogues, l’actuel numéro 9 de Villarreal pourrait donc se relancer, grapiller du temps de jeu et prouver toutes ses qualités sur le front de l’attaque. Rapide, véloce et fort d’une très belle frappe, l’ex-joueur de Tottenham avait notamment montré tout l’étendue de son talent lors du parcours en Ligue des Champions de la bande à Unai Emery en 2021-2022. Reste désormais à savoir si les négociations trouveront une issue positive et si les deux formations parviendront à trouver un terrain d’entente…