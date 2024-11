Les mots forts de Roberto De Zerbi sur son engagement avec l’OM

Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace à Lens avec l’ambition de réagir. Balayés par l’AJ Auxerre avant la trêve internationale, les hommes de Roberto De Zerbi auront, en effet, à coeur de l’emporter et ainsi confirmer leur belle dynamique à l’extérieur. Présent en conférence de presse avant ce choc, le coach olympien, qui s’était dit prêt à quitter l’OM s’il était le problème, a réaffirmé son engagement total avec le club marseillais, précisant qu’il ne fuirait jamais ses responsabilités.

«On a une équipe forte, on sait ce qu’on doit faire pour progresser. Moi, les joueurs et le club n’acceptent pas le match contre Auxerre. Sur le terrain, ce n’était pas suffisant. Je n’ai pas employé de mots forts. J’ai juste assumé mes responsabilités. On a joué cinq matchs au Vélodrome, une victoire, deux nuls et deux défaites. J’assume mes propres responsabilités. Si vous croyez que je vais démissionner, que c’est mon idée, je tiens vraiment à souligner que je ne fuis pas. Je reste ici, je n’ai pas fui du Shakhtar même quand Poutine à lancé des bombardements à Kiev. Je crois à cet OM, aux joueurs que j’entraîne. Je ne vais nulle part ailleurs». Voilà qui est clair.

