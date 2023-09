Les graves accusations d’un ancien recruteur du Real Madrid sur l’âge d’Endrick

La suite après cette publicité

Jeune attaquant brésilien de 17 ans, Endrick a rapidement tapé dans l’œil du Real Madrid qui n’a pas tardé à débourser 70 millions d’euros (bonus compris) pour le recruter. Devant débarquer à l’été 2024 du côté de la Casa Blanca, il vit une saison plutôt compliquée avec son club de Palmeiras. En 23 matches disputés, il compte 5 réalisations, mais se retrouve de moins en moins utilisé par son coach Abel Ferreira. De quoi inquiéter du côté des Merengues qui le récupéreront à sa majorité. Un âge qui a été débattu au sein du pays de Cervantès.

Manolo Romero, un ancien recruteur du Real Madrid a eu des déclarations très douteuses à ce sujet. En effet, il a déclaré qu’il n’était pas sûr que l’âge d’Endrick était le bon. «J’ai toujours eu des doutes avec Endrick sur le fait que l’âge qu’on lui donne soit le bon. Oui, parce que physiquement il est trop bien formé et je me souviens toujours de l’anecdote de Radamel Falcao qui est arrivé en Europe plus vieux que son âge» a-t-il déclaré sur la Cadena Ser dans l’émission Carrusel Deportivo. Des propos qui rappellent ceux de Guy Roux lors de l’Euro 2016 lorsqu’il avait pointé du doigt Renato Sanches sur le même sujet.