Le RB Leipzig annonce la prolongation de Castello Lukeba

L’information circulait depuis ce matin. Joueur du RB Leipzig depuis l’an dernier, le défenseur français Castello Lukeba a bel bien prolongé son contrat avec le club d’outre-Rhin. L’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais, dont le bail courait jusqu’en 2028, est désormais lié au RBL jusqu’en 2029.

«Castello Jr. reste ! Le RB Leipzig a prolongé d’un an le contrat avec le défenseur Castello Lukeba jusqu’en 2029. Le joueur de 21 ans est immédiatement devenu un joueur régulier après avoir quitté l’Olympique Lyonnais pour les Red Bulls en 2023 et a également fait ses débuts en équipe de France en octobre 2023. Castello Lukeba a déjà disputé 50 matches de compétition pour le RBL et constitue actuellement, avec ses coéquipiers, la meilleure défense de la Bundesliga . Nous avons hâte de poursuivre notre voyage ensemble », indique le communiqué publié sur le site officiel du club allemand. À noter que la presse allemande ajoute que le montant de sa clause libératoire serait de 90 M€.