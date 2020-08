Affaire Lionel Messi : le FC Barcelone sort enfin du silence

La suite après cette publicité

C'est l'affaire qui secoue le monde du football. Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone. L'Argentin est fatigué de sa direction, qu'il juge incompétente et incapable de mettre en place un projet sportif cohérent. Certaines décisions comme celles de se séparer d'Ernesto Valverde et de vouloir mettre Luis Suarez à la porte maintenant ont également du mal à passer. Mais surtout, on attendait enfin une communication officielle venant du club catalan. Jusqu'ici, la direction barcelonaise était effectivement très discrète.

Elle était attendue au tournant ce matin, alors que le club présentait Francisco Trincão aux médias et aux supporters. Si Josep Maria Bartomeu était présent pour accueillir le jeune portugais, il n'a pas participé à la conférence de presse et c'est Ramon Planes, qui était le bras droit d'Eric Abidal, qui s'est exprimé au sujet de Messi. « Ronald Koeman, le président et moi devons penser à Lionel Messi pour le futur du Barça, construire l’avenir du club, c’est ce qu’on fait aujourd’hui. Construire un nouveau cycle de succès avec le meilleur joueur du monde et de l’histoire. Notre idée est de construire l’équipe autour de Messi », a-t-il d'abord lancé.

Le dialogue comme solution

« Nous n’envisageons aucun départ de Messi d’un point de vue contractuel, on veut qu’il reste, il faut le respecter. L’avenir sera positif pour nous, on parle d'un projet avec de jeunes joueurs mais aussi des joueurs d’expérience comme Leo. On reste dans cette idée, Messi nous a donné beaucoup, on lui a beaucoup donné, je le dis en tant que fan du Barça, les gens voient que le mariage entre les grands clubs et les grands joueurs, dans ce cas Messi et le Barça, apporte du succès. On doit lutter pour continuer de gagner. On parle beaucoup en interne, je comprends que ça soit une info importante, mais ce qu’on doit essayer c’est de travailler pour trouver la meilleure solution pour le Barça et pour Leo », a ensuite rajouté le secrétaire technique catalan, confirmant que les dirigeants barcelonais espèrent convaincre l'Argentin via le dialogue.

Il a cependant refusé de dévoiler plus de détails sur les conversations entre les deux parties : « on ne peut pas parler de guerre entre Messi et le Barça publiquement, aucune des 2 parties ne mérite ça, on travaille beaucoup et on continuera de le faire pour construire un Barça vainqueur. Une division chez les dirigeants autour de Messi ? C’est une réponse facile, il n’y a aucune division, toute personne qui comprend un peu le foot veut garder Messi. C’est un plaisir de l’avoir, c’est un vainqueur, comme le Barça est un club vainqueur. Je comprends votre inquiétude au sujet de cette info (le fait que Messi puisse sécher la reprise, NDLR), je la respecte, mais toute communication entre les parties doit rester privée. Cela ne nous a pas été transmis, mais quoi qu’il arrive, on ne va pas parler de ces choses en public par respect pour Messi et le Barça. Il faut parler entre nous, c’est notre plan, on s’efforcera pour ça ». De quoi rassurer les fans du Barça ? Pas sûr...