Bayern Munich - Werder Brême : les compositions sont là

Ce mardi se déroule la 14e journée de Bundesliga avec un duel entre le Bayern Munich et le Werder Brême. A domicile, le Rekordmeister s'établit dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Noussair Mazraoui, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez. Le double pivot est assuré par Leon Goretzka et Joshua Kimmich. Enfin, Eric Maxim Choupo-Moting est placé en pointe devant Serge Gnabry, Jamal Musiala et Sadio Mané.

De leur côté, les Werderaner misent sur un 3-5-2 avec Jiří Pavlenka comme dernier rempart derrière Amos Pieper, Miloš Veljkovic et Marco Friedl. Les rôles de pistons sont assurés par Mitchell Weiser et Anthony Jung. Christian Groß, Ilia Gruev et Leonardo Bittencourt se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Oliver Burke et Marvin Ducksch sont associés en attaque.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting

Werder Brême : Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, Groß, Gruev, Bittencourt, Jung - Burke, Ducksch