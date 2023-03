Mercato : l’Atlético veut voler un joueur au Real Madrid

La suite après cette publicité

Les temps changent. Durant plusieurs années, le Real Madrid et l’Atlético avaient conclu un pacte de non-agression. Les deux frères ennemis madrilènes ne s’attaquaient pas mutuellement concernant leurs joueurs. Mais ce pacte ne tient plus depuis un petit moment puisque chacun a pioché chez l’autre. Theo Hernandez est passé de l’Atlético à la Casa Blanca. Marcos Llorente, lui, a fait le chemin en sens inverse. Cet été 2023, les Colchoneros espèrent convaincre un autre joueur de faire la même chose.

C’est en tout cas ce que révèle ce lundi Marca. Le quotidien ibérique accorde sa Une du jour à Dani Ceballos (26 ans), le joueur qui fait saliver Diego Simeone et son club donc. Par deux fois, un émissaire de l’Atlético a pris la température auprès de l’international espagnol et de son entourage. Les Madrilènes se montrent très insistants et souhaitent connaître sa position pour cet été avant de lancer une première proposition. Il faut rappeler que l’ancien joueur du Real Betis Balompié sera libre le 30 juin prochain.

L’Atlético veut Ceballos

Une belle opportunité que veut saisir l’Atlético. Mais le club de la capitale espagnole n’est pas le seul sur les rangs puisque des écuries de Premier League, déjà sur les rangs cet hiver, sont intéressées. Quoi qu’il en soit, il faudra convaincre le joueur. Mais là encore, les Colchoneros vont devoir s’employer pour y parvenir. Marca explique que Dani Ceballos donne actuellement sa priorité au Real Madrid. Il espère toujours obtenir une prolongation de contrat, lui qui est très apprécié par les cadres de l’équipe dont Luka Modric et Toni Kroos.

L’été dernier, ils avaient d’ailleurs milité pour que les Merengues conservent Ceballos. Soutenu par le vestiaire, l’Espagnol est donc resté. Plus utilisé par Carlo Ancelotti, il a retrouvé du temps de jeu et de la confiance (11 titularisations, 31 apparitions). Il montre des choses intéressantes lorsqu’il est utilisé (1 but, 6 assists) et espère d’ailleurs qu’il en sera récompensé. Ceballos patiente donc en attendant de connaître la décision des Merengues, qui trancheront en fin de saison. Un timing serré qui peut faire les affaires de l’Atlético de Madrid, qui a déjà lancé les grandes manœuvres pour convaincre le joueur. Le derby de Madrid se joue déjà en coulisses pour Ceballos.